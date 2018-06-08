VistaNews.ru


Елена Летучая выступила в Сочи на «Кинотавре»

Сегодня, 23:15

Почти весь отечественный шоу-бизнес собрался на презентации нового фильма «Все или ничего». Кроме главных актеров комедии, на мероприятие приехали гости, в том числе и Елена Летучая.

Фильм повествует о трех менеджерах, которые не очень преуспели в бизнесе, и решили свергнуть босса, который ворует их зарплату. Коллеги создают план, согласно которому они забирают 50 миллионов у начальника, тем самым, восстанавливая справедливость в компании. Однако все пошло не по плану. В главных ролях Роман Курцын, Сергей Бурунов, Владимир Епифанцев, Юрий Стоянов, Анна Бачалова. Елена Летучая приехала на фестиваль, чтобы оказать поддержку своей подруге Анне Бачаловой. Как оказалось, «Все или ничего» - девиз Анны, с которым она идет по жизни. Девушка рассказала, что часто наблюдала за звездами, так как жила как раз рядом с тем местом, где проходит «Кинотавр». Тогда она пообещала себе, что тоже выйдет на красную дорожку в качестве актрисы. Во время мероприятия звезды приняли участие в конкурсе, в котором нужно было предложить свой постер. Позже Елена Летучая выступила со своей афишей к фильму.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Бывшая ведущая "Ревизорро" Летучая беременна

Елена Летучая подарила фанатам новые голые фото на календарь 2018 года

Елена Летучая подогрела слухи о своей беременности

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все чаще...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты.

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся доказательством...

Ирландцу удалось запечатлеть лох-несское чудовище

Оуэн О’Фадаган утверждает, что ему, фанату Несси, несказанно повезло, так как у него есть...

Рекомендуем