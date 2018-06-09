VistaNews.ru


Внучка владельца ЦСКА и дочь Лепса выпустили клип

Сегодня, 05:30

Евгений Гиннер известен в качестве владельца такого знаменитого клуба, как ЦСКА. В сильном тандеме его внучки и дочери самого Лепса получился первый клип.

Новый клип, как стало известным, снимался в Киеве. Его выпустили на композицию «Музыка» в конце 2017 года. В ней поучаствовала внучка Гиннера, который владеет правами на ЦСКА, и дочь Лепса. Специалисты отмечают, что их совместный дуэт стал достаточно неплохим.

Сообщается, что презентация нового клипа «девичьей группы» состоялась 7 июня. Видео уже доступно в Сети.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Новый клип Филипа Киркорова стал первым в трендах YouTube

"Яблоко от яблони": Дочь Григория Лепса выросла копией отца

Migos выпустили совместный с Дрейком клип

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все чаще...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты.

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся доказательством...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем