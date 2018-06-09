Внучка владельца ЦСКА и дочь Лепса выпустили клип

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Евгений Гиннер известен в качестве владельца такого знаменитого клуба, как ЦСКА. В сильном тандеме его внучки и дочери самого Лепса получился первый клип.

Новый клип, как стало известным, снимался в Киеве. Его выпустили на композицию «Музыка» в конце 2017 года. В ней поучаствовала внучка Гиннера, который владеет правами на ЦСКА, и дочь Лепса. Специалисты отмечают, что их совместный дуэт стал достаточно неплохим.

Сообщается, что презентация нового клипа «девичьей группы» состоялась 7 июня. Видео уже доступно в Сети.