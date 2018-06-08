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Кейт Аптон признана самой желанной в мире из-за большого бюста

Сегодня, 17:52

Ежегодно на протяжении нескольких десятков лет журнал Maxim составляет список самых желанных девушек в мире. В этом году заветный титул получила Кейт Аптон.

 По версии популярного мужского журнала Кейт стала самой желанной девушкой во всем мире из-за большой шикарной груди. 25-летняя девушка красуется на обложке майского выпуска журнала. Аптон смогла обойти даже Кендалл и Кайли Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид, и дочерей Трампа. На фотографиях модель позирует в полупрозрачном белье с очень глубоким вырезом. Фотосессия проходила в пустыне Негев.

Кейт Аптон - девушка с далеко не идеальными пропорциями фигуры, однако она выступает в роли модели с 2008 года. Обществу очень приглянулась пышногрудая блондина с ангельской внешностью. С тех пор в сфере шоу-бизнеса девушка смогла добиться очень многого: она стала лицом купальных костюмов Beach Bunny Swimwear, красовалась на обложках многих популярных мужских журналов, а также стала знаменита благодаря роли в фильме «Другая женщина» вместе с Камерон Диас, Лелси Манн и Ники Минаж.

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