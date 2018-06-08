Киркоров сожжет Собчак и посадит на кол Бузову на премии МУЗ ТВ

Сегодня, 17:32

Через несколько часов «Олимпийском» стартует вручение премий МУЗ ТВ. Филипп Киркоров опубликовал видео с последних репетиций этого шоу.

Судя по увиденному, во время выступления певца будут кипеть нешуточные страсти. По его словам, он впервые представит концертную версию песни «Цвет настроения – синий». Сценическими соучастницами Филиппа будут «две дивы» - Ксения Собчак и Ольга Бузова. Но, участь их незавидна. Киркоров продемонстрировал, что ожидает их во время представления. Вначале он в тест-режиме поджигает подол юбки Ксении Собчак. Собчак горела ярко, ей это явно нравилось, но человек с огнетушителем был начеку.

Судьба Бузовой будет ещё ужаснее – разбушевавшийся Киркоров грозится посадить ее на кол. На кол - не на кол, но обнимающуюся парочку – Бузову и Киркорова видели все присутствующие. У подписчиков был только один вопрос: как он мог назвать «этих двух бездарей» - дивами.