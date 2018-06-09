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Александр Шепс пригласил звезду Comedy Баттл на свидание

Сегодня, 05:15

Участие в телешоу стало для колдуна судьбоносным - на съемочной площадке он познакомился с девушкой, которая сразу же очаровала его своей красотой и чувством юмора, о чем звезда «Битвы экстрасенсов» не стал умалчивать.

На этой неделе команда ТНТ организовало серию специальных стримов ТНТ PLAY Football Party 2018, куда приглашают самых разных знаменитостей для виртуальных состязаний с 32 лучшими футбольными сборными со всего мера. Очередным гостем стал экстрасенс Александр Шепс. Его партнером стала звезда шоу Comedy Баттл Ариана Лолаева.

Девушка с первого взгляда очаровала колдуна, что он и не пытался скрыть. В прямом эфире звезда «Битвы экстрасенсов» завалил красотку кучу комплиментов, флиртовал с ней, зачитывал прекрасные стихотворные строки, шутил, поддавался в состязании, преподносил подарки, а в конце пригласил звезду на свидание на кладбище. Поклонники мага оценили шутку экстрасенса, понимая, что мужчина организует более романтичное свидание. В конце Александр подарил Ариане камень гранат, о значении которого пообещал рассказать лишь наедине.

Поклонники обрадовались, что у любимого экстрасенсе после расставания с ведьмой Мерилин Керро, коллегой из мистического шоу, наконец налаживается личная жизнь.

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