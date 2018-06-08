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"Супер попа": Волочкова замазала фотошопом целлюлит на ягодицах

Сегодня, 16:52

Скандальная балерина уже всем надоела. Так считают многие пользователи, оставляющие сотни комментариев под ее фото в Instagram. Волочкова же считает, что такие люди попросту ей завидуют.

Балерина без лишней скромности считает себя идеалом красоты, поэтому злые хейтеры из зависти пытаются унизить ее оскорбить. Каждый день Волочкова демонстрирует свою фигуру, за корой она пристально следит с помощью спорта и здорового питания. К этому же она приучает свою дочь. Анастасия считает нормальным, что маленькая Ариадна фотографирует мать без нижнего белья на отдыхе.

После Волочкова публикует такие снимки для своих поклонников, которые в итоге ее осуждают за слишком откровенные позы. На новом фото, которое балерина разместила в Instagram, она позирует в ярком бикини.

Купальник едва прикрывает грудь и ягодицы Анастасии. Ранее Волочкову критиковали за целлюлит на ягодицах и бедрах, но волшебным образом на новом снимке его не оказалось. Фанаты сделали вывод, что Волочкова замазала фотошопом недостатки своей фигуры, чтобы выглядеть моложе. Преданные фанаты оценили формы балерины и отметили, что у Волочковой "супер попа".

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