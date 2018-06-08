"Один в один": Кристина Орбакайте стала копией Аллы Пугачевой

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До пластических операций Примадонны выглядела совершенно иначе. Кристина Орбакайте имела черты лица матери, но только сейчас стала ее точной копией.

Поклонники оценили новое фото певицы, которая отправилась в путешествие. Кристина опубликовала очередное фото, которое привело поклонников в восторг. На снимке Орбакайте запечатлена в длинном сарафане, с вейером и в черных очках. Фанаты отметили, что Кристина стала точной копией Аллы Пугачевой в молодости, ведь сейчас, после множества пластических операций, она сильно видоизменилась.

Еще 5 лет назад у Орбакайте была совершенно другая форма лица, она была худее. Сейчас же нижняя часть стала больше напоминать скулы матери. Также когда-то стройна Кристина начала набирать лишние килограммы в области бедер, приобретая не только черты лица Пугачевой, но и ее фигуру, как говорят фанаты, "один в один".