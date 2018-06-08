Елена Корикова заявила об уходе из профессии

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Звезда сериала «Бедная Настя» разочаровалась своей работой в только что отснятой ленте, и задумалась о завершении своей профессиональной карьеры актрисы.

Пару часов назад актриса Елена Корикова опубликовала в своем микроблоге новый пост, который заставил поклонников изрядно понервничать. Она сообщила, что сильно расстроилась, посмотрев на свою работу в дубляже последней картины. Приехав к подруге она заявила о своем уходе из профессии.

Женщина, которая также занимается фотографией, уверила актрису, что все дело в плохом свете, который может изуродовать любого, и всего за полчаса перед объективом без гримеров и стилистов вернула Кориковой веру в себя и свой талант. Опубликовать работу близкой подруги Наталья обещала в ближайшее время.

Подписчики засыпали Корикову кучей комплиментов и лестных комментариев, попросив ни в коем случае не бросать актерскую деятельность, и продолжать радовать их своим талантом.