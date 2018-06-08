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«Мисс Конгениальность»: Рокерша Арбенина поразила обтягивающим платьем

Сегодня, 16:34

Певица Диана Арбенина всегда одевалась относительно соответственно тому жанру, в котором поёт. Однако в последнее время в Сети стали появляться снимки и видео, где у исполнительницы совсем «не рокерские» наряды.

Апофеозом удивительного преображения стало чёрное обтягивающие платье, как сообщает VistaNews. В нём Диана Арбенина появилась на премии FPA, где ей вручили награду в номинации «РОК». В Сети певица, рассказывая об этом событии, отметила, что её жанр – «красивый, дерзкий и стильный». Подписчики предположили, что именно с этим связан выбор такого странного образа – Арбенина неожиданно захотела следовать определённым современным тенденциям.

Поразительное преображение певицы порадовало подписчиков. Они отметили, что обтягивающий наряд показал, какая стройная у Дианы Арбениной фигура. Некоторые поклонники прозвали исполнительницу за такую смену стиля «Мисс Конгениальность», проводя параллели с героиней одноимённой голливудской комедии.

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