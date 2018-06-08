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Гоген Солнцев спустил все деньги пожилой супруги Катюши

Сегодня, 14:19

Сам шоумен и поведал страшную тайну своим подписчикам в социальной сети. Участника «Дом-2» уже подозревали в корысти от брака по расчету. В приоритете молодой «куртизан» тратил финансы престарелой дамы на путешествия и брендовую одежду. Но его последняя выходка подтвердила его расчетливый план.

 Гоген Солнцев спустил все деньги пожилой супруги Катюши.

«Короче говоря, спустили все!!! Катюша не рада. Вот так бывает», - признался Гоген.

Это произошло в казино во время интересного времяпрепровождения парочки. Подписчики Солнцева решили его поддержать колкими словами.

«Не плохую Гоген нашел себе кассу взаимопомощи, бабка вкалывала всю жизнь, а он тратит, и это называется мужчиной!», - пишет девушка.

«Тут кто-то написал, что они похожи. И правда, я сейчас их рассматривал. Они и правда однояйцевые... Только разница в возрасте. Хочешь знать как будет выглядеть Гоген в 80 лет, посмотри на Катюшу», - пишет мужчина.

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