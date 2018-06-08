«Мементо мори»: Александр Васильев открыл тайну молодости

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Ведущему шоу «Модный приговор» благодаря долгим годам, проведённым во Франции, удалось узнать главную тайну молодости. По словам Александра Васильева, русским этот способ может не нравиться, но французам благодаря ему получается жить до 97 лет, как сообщает «Версия.Инфо».

Все дело в «Мементо мори» - мыслях о смерти. Именно это выражение должно главенствовать у человека, желающего сохранять молодость. Ведущий подчеркнул, что русские, в основном, о таком не задумываются, считая, что на воплощение всего хватит целой жизни. Однако стоит делать иначе – хранить воспоминания и прокручивать в голове, всё ли было сделано верно. Именно ценность каждой прожитой минуты позволит сохранять молодость.

Доказательством этого, по мнению Васильева, является 97-летняя парижанка Ксения Триполитова. Она до сих пор за рулём, питается тем, чем ей нравится и радуется жизни. Женщина соглашается на любые, даже дальние поездки, всегда имея почти собранные чемоданы. Ведущий «Модного приговора» отметил, что в России настолько бодрых людей крайне мало.