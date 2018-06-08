Мадонна озадачила поклонников новостью о скором замужестве

Сегодня, 13:47

Певица решила привлечь внимание ценителей музыки неоднозначным снимком. Некоторые усмотрели в этом подвох: возможно, это подготовка к новому выступлению, клипу, альбому. Другие же уверены, что это действительно не фейк и свободолюбивая поп-королева обзаведется домашним халатом и новой сковородой.

Мадонна озадачила своих поклонников новостью о скором замужестве. Артистка написала в Instagram, что готовится заключить брак. Подкрепить интерес к своей персоне она решила соответствующим снимком. Внешний вид королевы оценили не все. Вместе со словами восхищения, Мадонна также получила и оскорбительные слова.

Поменяет ли Мадонна сцену на домашнее гнездышко и удобный халат пока не известно. Запись в социальной сети появилась 5 часов тому назад.