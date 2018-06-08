Кейт Мосс ужаснула лишним весом и мини-платьем на показе Saint Laurent

Сегодня, 13:07

Модель-ветеран рискнула явиться на торжество высокой моды в неподобающем виде. Располневшая фигура популярной манекенщицы поразила не ухоженностью и отвратительным внешним видом. Бывалая сексуальность покинула тело 44-летней Кейт.

Кейт Мосс ужаснула лишним весом гостей мужского показа от Saint Laurent. Мини-платьем не удалось скрыть все изъяны тела пристарелой модели-ветерана. На показе она не старалась прикрыть позорный вид чем-либо или кем-либо. Кейт явилась с гордо поднятой головой на торжество и более того, показала все свои недостатки всем операторам и папарацци.

«Я никогда не была спортивным кроликом или чем-то подобным. Я всегда был, типа, «тьфу», - призналась Кейт.

В свое оправдание Мосс сообщила, что всегда была сама собой.

«Мне стало плохо, но теперь я начала тренироваться. Я уже совсем в этом. Я на очень ранней стадии, но я присоединилась к спортзалу и все такое, и это заставило меня чувствовать себя действительно хорошо», - обнадежила своих поклонников Мосс.