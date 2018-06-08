Киркоров возбудился и набросился на Бузову без трусов

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Скандальная певица Ольга Бузова не оставила без внимания премию Fashion People Awards на которую она пришла без трусов. Это обстоятельство сильно возбудило Филиппа Киркорова, который буквально набросился на свою коллегу.

На красной дорожке популярной премии Fashion People Awards молодая певица Ольга Бузова произвела фурор. Звезда продефилировала в черном длинном платье в котором четко прослеживалось отсутствие белья под ним. Звезда заявила, что свои образы она всегда придумывает самостоятельно и на этот раз решила остановить выбор на несвойственной ей длинной модели.

Во время беседы с журналистами исполнительница заявила, что очень счастлива от того, что ее жизнь складывается таким активным образом, а у нее нет времени для отдыха.

Сообщается, что откровенный наряд звезды возбудил Киркорова, который буквально набросился на Бузову без трусов. Напомним, что поп-король и участница «Дом-2» дружат довольно давно, а недавно появилась информация о том, что певица снимется в продолжении клипа Киркорова «Цвет настроения - синий». Некоторое время такая дружба даже вызвала слухи, что у исполнителей роман, но они оказались совсем необоснованными.

Ольга Бузова рассчитывала получить премию Fashion People Awards в одной из музыкальных номинаций, но ее наградили только в рубрике «Стиль года». Известно, что исполнительница не особо часто посещает подобные мероприятия из-за того, что наград в них она не получает.