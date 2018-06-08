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«Окровавленная» Кристина Асмус ушла из скандального шоу для взрослых Asmodeus

Сегодня, 12:39

Звезда сериала «Интерны» облачилась в соблазнительное белое платье, испачкалась кровью и сообщила фанатам сенсационную новость. Актриса больше не расскажет о страхах и ужасах жизни в России.

«Это было непростое решение (потому что мы всё делали с нуля вместе), но в продолжении шоу Asmodeus вы меня больше не увидите. Это был колоссальный опыт и одна из лучших dreamteam, с которой мне только доводилось работать. Ребз, мое сердце с вами в любом случае каждый эфир. Мои донаты - ваши донаты! Жгите! Люблю!», - написала «окровавленная» Асмус в Instagram.

Актриса ушла из скандального шоу для взрослых без объяснения причины. Фанаты одобрили решение кумира, ведь «ее карма после Asmodeus наполнена чернотой». Предполагается, теперь Кристина вернется к игре в театре.

Asmodeus – скандальный ТВ-проект, рассказывающий о страхах и ужасах жизни в России. Авторы шоу понимают, что не всем гражданам РФ жизнь на родине кажется легкой и беззаботной. Именно на этом телевизионщики и решили сыграть. Шоу вызывает множество резонансных споров, сталкивая лбом патриотов и русофобов.

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