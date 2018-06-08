Жанна Бадоева чуть не разбилась на параплане

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Популярная ведущая Жанна Бадоева всегда славилась своей любовью к экстриму. Так, во время съемок очередного выпуска «Орел и решка» звезда едва не упала на параплане.

Очередной выпуск популярной программы «Орел и решка», которая выходит на телеканале «Пятница» проходил в Астраханской области, а ее ведущими стали Жанна Бадоева и Михаил Башкатов. Основной идеей выпуска являлось раскрытие туристического потенциала региона.

Знаменитая ведущая после проведения съемок дала интервью, в котором рассказала, что успела посетить частный рыбный завод, где дегустировала черную икру, попробовала моченые арбузы, искупалась в ванной из пива и чуть не разбилась на параплане. Известно, что происшествие с паропланом произошло в Пятигорске. Бадоева рассказала, что жутко боится экстремальных видов спорта, хотя и выглядит в кадре довольно бесстрашной. На помощь ведущей пришла инструктор, которая взяла на себя функции психолога, несмотря на это, ведущая кричала и во время снижения успела попрощаться с жизнью.

Напомним, что ведущая вернулась в проект после пятилетнего перерыва. Жанна Бадоева стояла у истоков популярного трэвел-шоу страны. Пять лет назад Бадоева покинула проект, однако в этом году ей поступило предложение, которое она с радостью приняла.