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«Сенсации Кинотавра»: Актриса Анна Михалкова показала взрослых сыновей

Сегодня, 11:14

В этом году проходит предюбилейный 29-й кинофестиваль в Сочи. На мероприятии блеснула фигурой и детьми наследница Михалкова. Не обошлось и без провокаций: порно-звезда Елена Беркова с мужем актером Андреем Стояновым пришла на мероприятие полуголой.

 Актриса Анна Михалкова показала гостям «Кинотавра» взрослых сыновей. С юношами приятной внешности женщина пришла на кинофестиваль и поразила своих поклонников результатами недавнего похудения.

 Сенсации вечера не завершились на этом, поскольку на красной дорожке появилась порно-звезда Елена Беркова с мужем актером Андреем Стояновым. Наряд сексуальной женщины стал настоящим шоком для гостей вечера, поскольку полупрозрачный наряд напоминал пижаму или пеньюар.

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