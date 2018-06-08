«Сенсации Кинотавра»: Актриса Анна Михалкова показала взрослых сыновей

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В этом году проходит предюбилейный 29-й кинофестиваль в Сочи. На мероприятии блеснула фигурой и детьми наследница Михалкова. Не обошлось и без провокаций: порно-звезда Елена Беркова с мужем актером Андреем Стояновым пришла на мероприятие полуголой.

Актриса Анна Михалкова показала гостям «Кинотавра» взрослых сыновей. С юношами приятной внешности женщина пришла на кинофестиваль и поразила своих поклонников результатами недавнего похудения.

Сенсации вечера не завершились на этом, поскольку на красной дорожке появилась порно-звезда Елена Беркова с мужем актером Андреем Стояновым. Наряд сексуальной женщины стал настоящим шоком для гостей вечера, поскольку полупрозрачный наряд напоминал пижаму или пеньюар.