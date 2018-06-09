Съемочная группа утешает изуродованную Елену Корикову

Сегодня, 06:30

Елена Корикова достаточно критически относится к своей внешности несмотря на постоянные комплименты со стороны своих поклонников. После съемок в последнем фильме актриса осталась очень недовольна тем, как она смотрится в кадре.

Звезда российского кино Елена Корикова слишком критично относится к тому, как она выглядит в кадре. Последние ее работы вообще не понравились звезде, она даже решила оставить профессию.

Корикова на своей страничке в социальной сети Instagram часто выкладывает фотографии, которые поклонники комментируют довольно положительно. Фанаты постоянно следят за ее личной и творческой жизнью, считая ее одной из самых красивых и стильных женщин. Несмотря на это, звезда постоянно не довольна своей внешностью и критикует себя. Из-за этого утешать ее приходится членам съемочной группы.

Известно, что многие такую чрезмерную самокритику считают просто кокетством. Многие пользователи уверенны, что таким образом Елена Корикова напрашивается на дополнительные комплименты. Поддержать звезду всегда стремится и ее подруга, которая устраивает ей фотосессии для того, что бы показать красоту и изысканность ее внешности. Известно, что на короткий период такие действия дают звезде уверенность.