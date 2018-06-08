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Анастасия Костенко находится на последнем сроке беременности и скоро в знаменитом семействе появится долгожданный малыш. Футболист поддержит свою супругу в родильном зале.

Модель Анастасия Костенко и игрок московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов официально зарегистрировали свой брак в начале этого года - сначала влюбленные расписались, а затем обвенчались и устроили пышное торжество для близких друзей и родственников. Несмотря на слухи, о своем интересном положении модель рассказала лишь в марте, когда заметно выпирающий животик стройная девушка уже не могла скрывать.

Сейчас Костенко и Тарасов то и дело посещают роддом и готовятся к предстоящему появлению долгожданной дочки. Поклонники атакуют Костенко вопросами о ее самочувствии, протекании беременности и советами. Несмотря на то, что беременная неохотно отвечает на них, недавно она удовлетворила интерес своей фанатки, и сообщила, что на родах помимо медицинского персонала будет присутствовать еще и папа - Дмитрий Тарасов решился на партнерские роды.

Также Анастасия призналась, что за 8 месяцев набрала 8 килограмм, и посоветовала подписчикам получать информацию не на сомнительных форумах и интернет-сайтах, а у квалифицированных специалистов.