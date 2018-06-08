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«Миддлтон беременна»: Пиппа сообщила, что ждет первенца

Сегодня, 12:20

Сестра Кейт рассказала, что ждет своего первого ребенка. Герцогиня подтвердила состояние своей младшей сестры, которая уже прошла УЗД на 12 неделе.

Миддлтон беременна, но речь идет не о супруге Уильяма, внука Елизаветы ІІ. 34-летняя Пиппа (сестра Кейт) - замужем за менеджером хедж-фонда Джеймсом Мэтьюсом. Она сообщила, что ждет первенца и прошла первый триместр. При этом девушка не страдала утренним токсикозом. В отличие от своей родственницы Пиппе удалось обойти расположенность к гиперемии - очень тяжелой форме утренней болезни.

«Мне повезло пройти 12-недельное сканирование, не страдая от утренней тошноты», - написала миссис Миддлтон в своей колонке журнала Waitrose Weekend.

Фитнес-обозреватель, который обещает хронику ее беременности и тренировки для журнала, фотографирует Пиппу и обсуждает, как она адаптировалась к новому статусу.

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