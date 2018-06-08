«Жаль, что отца больше нет»: Дочь Дмитрия Хворостовского Мария родила первенца

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Информация появилась на странице молодой мамы, в социальной сети спустя неделю после торжественного события. Маша – дочь Дмитрия и балерины Светланы. На данный момент сохраняется интрига с именем для девочки.

Дочь Дмитрия Хворостовского Мария родила первенца. Об этом поклонники узнали из социальных сетей.

«Неделю назад у нас дома родилась девочка весом 3,46 кг. Спасибо за самый удивительный опыт. Люблю вас обоих без слов», - сообщила Мария.

В комментариях пользователи Интернет написали много пожеланий маленькой принцессе: «Поздравляю Маша!!! Такая красотка! Вес хороший, крепенькая! Растите здоровыми и счастливыми», «Хорошенькая какая! Уже с волосиками! И платье такое нарядное! Счастья малышке!».

Также не смогли не вспомнить и звездного Дмитрия Хворостовского: «Дима - дедушка. Как жаль, что он ушел, так и не ощутив это блаженное чувство». «Жаль, что отца больше нет», - заявила Мария.