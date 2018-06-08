«Звездный лохотрон»: Виктория Боня обманула свою поклонницу с дефектом лица

Сегодня, 09:35

В Нижнем Новгороде есть яростная фанатка знаменитой россиянки. Дефект 31-летней девушки (заячья губа и волчья пасть) не дает ей жить и радоваться жизни. Помочь избавится от проблемы женщине пообещала Виктория, но своего слова знаменитость не сдержала – проигнорировала вопрос.

Виктория Боня обманула свою поклонницу с дефектом лица. Девушка с заячьей губой и волчьей пастью поделилась своей наболевшей за годы историей со знаменитой Викторией Боней. После этого звезда решила помочь, чем собрала тысячи позитивных откликов о своей доброте душевной. Спустя некоторое время оказалось, что Виктория не может помочь жительнице Нижнего Новгорода.

«Она говорила: «Тебе все сделают от а до я. Найду лучшего специалиста, но лучше выбери вариант с рекламой». Виктория мне ничего не должна, но человек обещал… Зачем тогда делать? Если ты не можешь выполнить. Это неприятно и больно», - констатировала обнадеженная женщина.

Пользователи Сети ознаменовали ситуацию фразой «Звездный лохотрон», из-за безразличия к чужому горю, в котором можешь помочь, а не хочешь.