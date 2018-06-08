«Звездный лохотрон»: Виктория Боня обманула свою поклонницу с дефектом лица

В Нижнем Новгороде есть яростная фанатка знаменитой россиянки. Дефект 31-летней девушки (заячья губа и волчья пасть) не дает ей жить и радоваться жизни. Помочь избавится от проблемы женщине пообещала Виктория, но своего слова знаменитость не сдержала – проигнорировала вопрос.
Виктория Боня обманула свою поклонницу с дефектом лица. Девушка с заячьей губой и волчьей пастью поделилась своей наболевшей за годы историей со знаменитой Викторией Боней. После этого звезда решила помочь, чем собрала тысячи позитивных откликов о своей доброте душевной. Спустя некоторое время оказалось, что Виктория не может помочь жительнице Нижнего Новгорода.
Пользователи Сети ознаменовали ситуацию фразой «Звездный лохотрон», из-за безразличия к чужому горю, в котором можешь помочь, а не хочешь.