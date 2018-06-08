"Русская Кардашьян" поразила воображение фанатов эротичным бельем

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Модель публикует только фото, где она полуобнажена или вовсе без одежды. Анастасия Квитко привлекает фанатов шикарными формами, которых она добилась с помощью пластических операций.

"Русская Кардашьян" в очередной раз поразила воображение фанатов эротичным бельем. На новом снимке модель позирует в сексуальном черном белье. Обнаженные формы Квитко привлекли внимание более 100 000 человек, которые оставили лайк под фото. Также поклонники усыпали девушку лестными комментариями.

Некоторые из пользователей Instagram при виде "русской Кардашьян" превращаются в настоящих маньков. Они начинают преследовать Квитко, отправляя ей навязчивые сообщения, а также разыскивая место ее проживания и работы.