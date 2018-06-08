«Олигарх ударил клюшкой»: Друзь шокировал разбитым лицом‍

Сегодня, 09:08

Магистр игры «Что? Где? Когда?» поведал о несчастном случае, произошедшем на поле для гольфа, после которого интеллектуалу пришлось зашивать глубокие раны на лице.

Друзь шокировал разбитым лицом‍. Магистр игры "Что? Где? Когда?" 63-летний Александр Друзь наблюдал за своим приятелем, который тренировал удары в гольфе. Интеллектуал слишком близко подошел к знакомому, и в один момент олигарх ударил клюшкой, и угодил ему в лицо. В результате у мужчины оказались рассечены бровь и нос, на которые пришлось наложить швы.

На следующую интеллектуальную игру интеллигентный, уважаемый знаток-игрок явился с разбитым лицом и лейкопластырем. Коллеги интеллектуала иронично отметили, что Александр Друзь крупный везунчик, ведь от удара металлической клюшкой последствия могли быть гораздо плачевнее. Магистр заявил, что с ним все хорошо, он отлично себя чувствует: «как видите, я живой, приехал на игру».

Завтра в рамках мероприятия, посвященного памяти поэта Александра Пушкина в музее-усадьбе «Рождествено» в 18:00, состоится интеллектуальная игра по пушкинской тематике, главным гостем которой станет Александр Друзь.