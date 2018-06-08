Лидер группы «Грибы» узнал о многочисленных изменах жены

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Лидер украинской группы «Грибы» рассказал поклонникам о проблемах в своей семье. Оказалось, что между Юрием Бардашем и его супругой разладились отношения из-за измены Кристины.

Известный украинский музыкант Юрий Бардаш, который является лидером группы «Грибы», на своей страничке в социальной сети Facebook рассказал своим поклонникам о наболевшем. Оказывается, в его семье возникли серьезные проблемы из-за измены супруги – Кристины Бардаш. Продюсер уже давно подозревает, что женщина изменяет ему с солистом его же группы – Александром Волощуком.

В своем посте Бардаш в резкой форме обратился к своему конкуренту и сыпал в его адрес угрозами – обещал «сжечь на костре яростного гнева и содрать кожу». Поклонники отметили в комментариях, что весь гнев звезды обрушился на Волощука, а вот в адрес неверной супруги он не сказал ни единого плохого слова. Как сказал сам лидер группы «Грибы», он не собирается спрашивать с жены о ее поступках, после того, как она нагуляется – вернется в семью к детям, а вот от своего подопечного Бардаш не ожидал такого удара.

Также знаменитость сообщил, что не может судить, даже если узнал о многочисленных изменах жены, ведь сам он тоже не святой. После такого поста остается непонятно, останется ли пара вместе или семья Бардаш распадется.