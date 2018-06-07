Дарья Жукова и Роман Абрамович воссоединились в Москве

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Ныне общественность обсуждает дружбу олигарха с актрисой Юлией Пересильд. Новая встреча бизнесмена с Дарьей вызывала интерес со стороны публики.

Роман Абрамович и Дарья Жукова встретились в Москве на юбилее музея «Гараж»: их общего детища. Пара предстала перед публикой в веселом настроении, несмотря на прежние разговоры о разрыве отношений.

Поздравляли с 10-летием «Гаража» многие известные персоны. Приятно удивила своей внешностью Ингеборга Дапкунайте, а Айдан Салахова посетила мероприятие с сыном Кайханом.

Главным гостем вечера Абрамовича и Жуковой стал фотограф Юрген Теллер. Перед чемпионатом мира он привез в Москву выставку, посвященную мундиалю.