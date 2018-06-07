Нового избранника Светланы Бондарчук не оценили ее поклонники

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Долгое время в СМИ ходили слухи об отношениях 49-летней светской львицы с молодым человеком, который намного младше нее. Недавно Светлана подтвердила их и теперь часто появляется на публике с молодым избранником.

Светлана Бондарчук предстала перед публикой со своим молодым возлюбленным, фотографом и галеристом Сергеем Табуновым, на красной дорожке «Кинотавра» в Сочи. Долгое время бывшая супруга Федора Бондарчука скрывала новые отношения, однако теперь она вовсю красуется перед вспышками фотокамер со своим избранником.

Поклонники сразу перешли к обсуждению Сергея Табунова. Нового избранника Светланы Бондарчук явно не оценили ее поклонники. Они отметили, что мужчина явно робеет, но непонятно, что его так пугает: разница в возрасте со Светланой, ее бывший муж или фотовспышки. Многие отметили, что он чем-то похож на бывшего мужа блондинки, а другие посчитали, что молодой человек «не идет» светской львице и теряется на ее фоне.

Некоторым пользователям не понравился даже взгляд Сергея, не увидели они в нем ничего, кроме пустоты. Некоторые же, наоборот, посчитали, что взгляд у молодого человека недоброжелательный, будто он что-то затевает. В общем, мало кому понравился возлюбленный Светланы Бондарчук, и многие считают, что дива с ним несчастна.