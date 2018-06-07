Беркова в ультрапрозрачной одежде пришла на "Кинотавр"

Сегодня, 22:18

В Сочи продолжается известный фестиваль. В числе его гостей многие российские звезды, включая Ксению Собчак, Елену Летучую и многих других.

Пришла на «Кинотавр» и порноактриса Елена Беркова. Она пришла вместе с мужем Андреем Стояновым. Актриса без стеснения позировала перед камерами в ультрапрозрачной одежде: белом ромпере, сильно напоминавшем нижнее белье. Ткань наряда Берковой являлась такой тонкой, что каждый гость кинофестиваля мог рассмотреть ее фигуру. Разбавила одежду Елена сумочкой, босоножками и подвязкой для чулков.

Гости «Кинотавра» удивились появлению Берковой, так как та снимается в тех фильмах, которые не транслируются на больших экранах. Известна Беркова не только съемками в порно, она также была замечена в «Дом-2», но пробыла там недолго.