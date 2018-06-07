Модель plus-size показала, как выглядит без макияжа

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Девушка в очередной раз принимала участие в фотосессии, рекламируя купальник и нижнее белье. Публикации ее фото показали некоторые несовершенные точки тела звезды.

Катя Жаркова, plus-size-модель из РФ, активно принимает участие в фотосетах, после чего демонстрирует новые изображения на своей странице в Instagram. Недавно модель опубликовала фото без фотошопа, на котором Жаркова находится на пляже, предварительно не накрасив себя косметикой. На снимке заметны ее целлюлит и выпирающий живот.

По поводу несовершенной фигуры Катя не заморачивается. Она ощущает себя красивой женщиной. По ее словам, ныне просто комплексовать, достаточно посетить ряд специализированных сайтов в Интернете, где посмотреть на худых моделей.