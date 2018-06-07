Больной раком Эд Мацаберидзе ругает врачей

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О своем диагнозе артист поведал в соцсети. Недавно он узнал страшный диагноз, но уходить в мир иной не намерен.

Грузинский актер Эд Мацаберидзе болен раком, о чем рассказал своим подписчикам. Поинтересовавшись у медика, имеет ли он шансы на выздоровление, врач ответил, что в настоящий момент все зависит только от актера и его веры в себя. Ответ удивил Мацаберидзе. Артист предположил, что в медицину ему теперь не нужно верить.

Ранее Минздрав РФ заявил, что в стране обнаружение рака на ранней стадии увеличено на 56% за шесть лет. Глава ведомства Вероника Скворцова заявила, что врачам необходимо усилить работу по раннему выявлению опухолей. Среди самых распространенных типов этого недуга она назвала рак репродуктивных органов.