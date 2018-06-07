Чехова выиграла судебный процесс против собственного отца

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Отец телеведущей бросил семью, когда Анфиса была еще ребенком. С тех пор он не оказывал никакой финансовой помощи.

Анфиса Чехова в своем профиле в Instagram поделилась с подписчиками радостным событием, отметив: «Сегодня в моей жизни закрылся многолетний гештальт!». Телеведущая рассказала, что 25 лет назад ее отец ушел от матери к другой женщине, пообещав не претендовать на квартиру, в которой они вместе проживали, а вдобавок он лишил семью какой-либо помощи и алиментов. Спустя какое-то время он решил нарушить слово и начал просить свою долю собственности.

Чехова заявила, что выиграла судебный процесс против собственного отца и справедливость, наконец, восторжествовала. Теперь ее мама может спокойно жить в квартире, которая по праву ей принадлежит, и не бояться, что в любой момент туда может ворваться мужчина, который когда-то исчез из ее жизни.

Телеведущая поблагодарила членов юридической компании «Гордон и сыновья» Катю Гордон и Юлю Юдину не просто за победу в суде, а за развязку «кармического узла». Звезда отметила, что это не первый суд, который специалисты ей выигрывают, но это самый важный выигрыш в жизни ее мамы.

Звезда отметила, что ей жаль, что отец не захотел все решить мирным путем. Также ей жаль, что в его сердце нет сострадания и любви, но он такой, какой он есть, и она благодарит его за то, что появилась на свет.

Многие подписчики поздравили Анфису с таким значимым событием, осудив отца телезвезды. Другие же посчитали, что Чехова достаточно зарабатывает и могла бы купить своей маме новое жилье.