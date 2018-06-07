Ольга Бузова может стать родоначальником по обучению блогеров

Сегодня, 21:03

Ольга Бузова обратила своё внимание на то, что на горячей линии с президентом блогеры задали вопрос о дальнейшем развитии данной сферы. Звезда задумалась о возможных перспективах в данной области и о том, как её можно сделать более профессиональной.

Бузова задаётся вопросом о том, могут ли блогеры обучаться в университетах, в специально созданных для этого факультетах. Хоть до этого еще и далеко, но Ольга уверена, что заданные на горячей линии вопросы уже являются хорошим началом для дальнейшего развития. Данную сферу она считает очень перспективной и масштабной. Возможно, такие мысли и идеи смогут сделать Ольгу Бузову, которая является самой популярной россиянкой в Instagram, родоначальницей обучения блогеров.

Подписчики звезды восприняли подобные идеи отрицательно. Многие считают, что если в университетах начнут преподавать подобные занятия, то это отрицательно скажется на многих отраслях. Они против того, чтобы «блогер» стал профессией. Однако в комментариях высказали мнение о том, что социальные сети и различные видео-хостинги можно использовать «во благо», но это потребует тщательного и взвешенного подхода.