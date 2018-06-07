Дочь Эминема раскрыла подробности о своих отношениях с отцом

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22-летняя Хэйли не любит появляться перед камерами и давать интервью. Однако она нарушила длительное молчание.

Каждый поклонник рэпера Эминем знает имя его единственной дочери, или хотя бы раз слышал его в одном из альбомов. Известно, что Хейли не стремится к популярности, избегая журналистов и мало раскрывая подробности своей жизни. Однако девушка раскрыла подробности о своих отношениях с отцом, ответив на вопросы издания Daily Mail.

Стало известно, что Хэйли в этом году стала выпускницей Мичиганского университета, став специалистом области психологии. Однако девушка отметила, что находится в «подвешенном состоянии» и не совсем уверена в своих планах на будущее.

Говоря о своем отце, дочь Эминема отметила, что он всегда ее поддерживал и продолжает это делать. Также она призналась, что находится в близких отношениях со своим отцом.

Напомним, что Хэйли родилась от Кимберли Энн Скотт, с которой рэпер познакомился еще в юном возрасте. Отношения пары были достаточно длительны, но в 2006 году пара рассталась.