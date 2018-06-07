19-летняя экс-жена олигарха нашлась после месяца отсутствия и пропажи вещей на 7,5 миллионов рублей

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Месяц назад Лиза Адаменко пропала после скандала с кражей на 7,5 миллионов рублей. Девушка вернулась и уверяет, что ее ограбили, а сама она в тот вечер не была пьяна.

19-летняя экс-супруга олигарха Валентина Иванова месяц назад оказалась в центре скандала, после того, как уснула пьяная в подъезде, где ее ограбили. У девушки украли сумку и кольцо на 7,5 миллионов рублей. Когда новость появилась в СМИ, Лиза пропала на месяц. Как было замечено, девушка во время инцидента была пьяна, однако сейчас она уверяет, что не имеет вредных привычек, а в тот вечер была на транквилизаторах.

Напомним, что в 18 лет Лиза вышла замуж за миллионера Валерия Иванова, уверяя, что у них большая любовь. Однако вскоре 55-летний муж обвинил ее в измене, на что она выдвинула обвинения в побоях. После скандала пара разошлась, но, как уверены подписчики, старым привычкам не изменяет. Девушка известна своими эротическими снимками.