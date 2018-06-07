Певица Юлия Паршута изумила поклонников естественной красотой

Сегодня, 20:05

Певица Юлия Паршута нередко делится со своими фанатами фотографиями, где её лицо не приукрашено косметикой. Поклонники уверены, что такая натуральность ей больше к лицу.

Как публичная фигура, Юлия всегда помнит о том, как ей следует выглядеть в глазах собственных поклонников. При этом она старается преподнести себя и в непривычном ракурсе. На её странице в соцсети часто появляются фото, где она предстаёт во всей своей естественной красоте. Полное отсутствие мейкапа больше по душе ее фанатам. Они считают, что такой образ сильнее подчеркивает ее индивидуальность.

По мнению подписчиков, таким подходом Паршута похожа на многих западных звезд, которые не гнушаются появиться в публичном месте в естественном виде. Так и Юлия разделяет два сегмента: сцена – это одно, жизнь вне сцены - другое.