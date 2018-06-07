Нелли Ермолаева записала 4-месячного сына на плаванье

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Нелли Ермолаева сообщила, что собирается отдать своего сына Мирона, которому скоро будет 4 месяца на курс подготовки к нырянию. С младенцем будет заниматься специалист по грудному плаванью.

Экс-участница «Дома-2» спросила подписчиков в Instagram, как они относятся к грудному плаванью. Она решила отдать своего сына на такие курсы, хотя ребенок не любит воду. Девушка интересуется, можно ли перебороть страх с помощью курсов по нырянию. Несмотря на то, что сама Ермолаева говорит, что мамам на такие заплывы смотреть не стоит, знаменитость уверена, что оно того стоит. В пример Ермолаева приводит друзей и их маленькую дочку, которая из воды не вылезает.

Подписчики поделились положительным опытом, сказав, что не только плавали со специалистами, а сами ходили с детьми в бассейн. Среди положительных качеств было отмечено улучшение здоровья и физического состояния, а также отсутствие боязни воды.

Некоторые заметили, что в бассейне нужно плавать с осторожностью. Так, один ребенок подхватил грибок на глаз, который очень долго и трудно лечился.