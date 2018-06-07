Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны

Сегодня, 19:21

Денис Клявер опубликовал в Сети фото своей дочери и отметил, что безмерно ее любит. Он очень тепло поздравил своего ребенка с днем рождения. Мать девочки тоже посвятила Эвелин несколько теплых слов.

Рождение дочери у Дениса Клявера и Евы Польны стало результатом жаркого романа, который когда-то вспыхнул между звездами. Об общем ребенке музыканты долго не сообщали.

Недавно девочке исполнилось 13 лет. Певец поздравил свою дочь с этим важным событием очень трогательным постом. Денис Клявер рассказывает, что старается всегда, когда возможно, находиться рядом с Эвелин и оставаться с ней на связи. Восторженные поклонники певца заметили, что дочь Дениса и Евы очень похожа на свою мать в молодости. Ева Польна пожелала дочери необычайно ярких и наполненных событиями дней.

На снимках, которые показал Клявер, Эвелин кажется очень счастливой. Накануне певец рассказывал, что девочка часто бывает у него в гостях и нашла взаимопонимание с его супругой и сыновьями.

Родители Евелин стараются не афишировать достижения и успехи девочки. Но поклонники считают, что девочка тоже станет певицей.