Гвоздем «МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» станет песня Бузовой, Киркорова и Собчак

Сегодня, 19:15

Сегодня на пресс-конференции организаторы премии рассказали о некоторых подробностях грядущего мероприятия. Церемония пройдет завтра в СК «Олимпийский».

Сегодня стало известно, кто проведет премию «МУЗ-ТВ 2018. Трансформация». Ведущими будут Анастасия Ивлеева, заменившая беременную Леру Кудрявцеву, Ксения Собчак, Максим Галкин и Дмитрий Нагиев. Однако гвоздем премии станет необычное трио в лице Ксении Собчак, Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова, которые вместе исполнят песню. Что будут петь самые скандальные звезды шоу-бизнеса, еще неизвестно, но многие подозревают, что это песня «Цвет настроения синий», клип на которую набрал рекордное количество просмотров.

СМИ ожидают скандальные ситуации и разговоры между бывшими коллегами Ксенией и Ольгой. Собчак уже дала свой комментарий по поводу предстоящего выступления, отметив, что никаких сцен ревности или зависти публика не дождется. Телеведущая заявила, что с уважением относится к творчеству Ольги и ее успехам, так как она очень долгое время об этом мечтала. Ксения также выделила вокальные способности Бузовой, отметив, что та поет намного лучше нее.