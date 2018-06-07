Ольга Бузова стала лицом рекламной кампании чипсов Lay’s после скандала с "нулёвочкой"

Сегодня, 19:05

Телеведущая подписала контракт с Lay’s и теперь является лицом рекламной кампании фирмы под хештегом #ФутбольныеЭмоции, приуроченной к Чемпионату мира по футболу.

Ольга Бузова в своём официальном аккаунте в Instagram загрузила фото с упаковкой чипсов и призвала подписчиков вступать в команду «Мегапозитив», чтобы показать всем, что этим миром правят весёлые люди, выполнять задания и зарабатывать баллы.

Ольга также упомянула в посте Гарика Харламова, который тоже учувствует в пиар-акции.

Напомним, что в прошлом году во время рекламной кампании Ольга Бузова оказалась в центре скандала. Тогда певица забыла надеть белье и все могли видеть её грудь под лёгкой майкой. Тогда же массово поклонники стали обсуждать "нулёвочку" певицы.