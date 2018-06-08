Дублер Бузовой подвергла певицу жесткой критике

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Галина Крылова стала дублером Бузовой в клипе на песню «Чемпион». Судя по ее комментариям, она явно недовольна работой с певицей.

18 мая вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Чемпион», которую ей подарили рэпер ST и Роман Бестселлер. В клипе Ольга бежит в красной форме по одному из футбольных стадионов России, преодолевая препятствия в виде стрел и других колюще-режущих предметов, выполняя при этом акробатические приемы.

Долгое время поклонники не могли понять, действительно ли все элементы акробатики выполняет телеведущая, или же она наняла для этого профессионального дублера. Многие, все же, посчитали Ольгу настоящей «супергероиней» и не сомневались в том, что она вновь сделала «все сама».

Однако такую уверенность фанатов развеяла дублер Бузовой – профессиональная циркачка Галина Крылова, которая подвергла певицу жесткой критике, рассказав о съемочном процессе. и дав пару советов начинающим дублерам.

Девушка пожаловалась, что она в холоде на мокрой траве пыталась изобразить сложные трюки, а какая-то «телка» в таком же парике за нее болела. Дублер призналась, что в ходе съемок у нее полностью отмерло чувство стыда, так как она весь день наблюдала за тем, как люди с полным отсутствием слуха, голоса, внешних и актерских и минимальных физических данных снимают себе клипы и «лезут в каждую щель». Теперь, как заявляет Галина, она может принимать участие в чем угодно и совершенно не стыдиться, однако она признается, что теперь ей хочется сняться в чем-то «достойном», так как дебют в роли дублера ей не пришелся по душе.

Крылова также дала совет начинающим дублерам, чтобы они интересовались не только гонораром, но и тем, в чем им предлагают сняться, так как они могут стать жертвой некачественного ролика. При этом девушка отметила качественную работу режиссера, похвалив монтаж.

Галина даже раскрыла секрет о том, что в процессе съемки к ней несколько раз подходила вахтер стадиона, недоумевая, почему девушку снимают со спины, ведь она красивее Ольги. Дублер, в свою очередь, подчеркнула, что она и поет намного лучше звезды.

Видела ли Бузова такой отзыв о совместной работе и собирается ли она на него реагировать, пока неизвестно. Однако многие считают, что в шоу-бизнесе назревает очередной скандал.