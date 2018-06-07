Манту Егора Крида и его шишки по утрам стали беспокоить Киркорова

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В нашумевшем телешоу «Лига плохих шуток» Филипп Киркоров вляпался в некрасивую историю. Зачитывая подготовленную шутку, он умудрился скабрезно переиначить слово «манту», как в простонародье называют «реакцию Манту».

Шутка для Егора Крида, ещё одного участника передачи, звучала так: «Егор Крид любит мочить манту». Киркоров, может нечаянно, может намеренно, заменил в последнем слове букву «т» на «д». Реакция публики была вполне предсказуемой – такие оговорки всегда оживляют аудиторию. Филипп, впрочем, сразу исправился. А «мочить манту» в редакции Киркорова рискует стать популярным мемом. Пользователям Сети сразу припомнилась Вера Брежнева, которая произнося слово «глиттер» умудрилась на потеху публике выдать слово на ту же гинекологическую тематику. Помимо этого, поклонники сразу заметили, что известный холостяк Крид и его шишки по утрам после чесания манту беспокоят Киркорова.

Нужно сказать, что фонетическая глухота Киркорова давно известна. Когда-то, комментируя Евровидение, он раз за разом произносил имя американской танцовщицы бурлеска Диты фон Тиз как «фон Диаз». Хотя прекрасно известно, что если «Диаз», то никакой «фон» быть не может.