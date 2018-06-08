Эвелина Бледанс «завизжала» от ужаса, сидя в инвалидной коляске

Сегодня, 05:30

Артистка поделилась впечатлениями от путешествия в мир виртуальной реальности.

Эвелина Бледанс опробовала на себе результат развития высоких технологий. Во время посещения VR-выставки «Психоз» знаменитость согласилась поучаствовать в эксперименте. Она расположилась, сидя в инвалидной коляске, и надела на себя шлем виртуальной реальности. На видео, которое звезда опубликовала в своём Instagram, видно, что она «визжит», вздрагивает от ужаса и в конечном итоге срывает с себя очки. В аннотации к ролику Бледанс призналась, что испытала очень сильные ощущения. Она предположила, что такое могла бы видеть Алиса в Зазеркалье, если бы она была более безумной. Что именно показали артистке, не сообщается.

Ранее мы писали, что Эвелина Блёданс случайно «засветила» целлюлит в промежности. Наблюдательные поклонники знаменитости заметили на одном из снимков знаменитости интересную особенность.