Сергей Шнуров в июле даст концерт в «Татнефть арене»

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Музыкант порадует фанатов новыми композициями и уже полюбившимися за двадцать лет его музыкального творчества хитами.

5 июля этого года Сергей Шнуров и группа «Ленинград» выступят с концертом на стадионе в Казани. На концерте в «Татнефть арене» певец исполнит свои новые музыкальные композиции и старые, любимые поклонниками, хиты - «Лабутены», «В Питере пить», «Очки Собчак», «WWW», «Патриотка», «Ах, уехала жена», «Не хочу на дачу» и много других хитов.

Концерты Шнурова являются большим событием для фанатов группы. В прошлом году послушать и посмотреть концерт собралась многотысячная толпа. Выступление продолжалось почти три часа при абсолютном аншлаге.

Музыкальные критики отмечают, что группа «Ленинград» придерживается 3 принципов: остроумие, обществознание и одурение. Они смешные, дикие и точные, высмеивают сами себя, поэтому неуязвимы для критики, отмечают знатоки коллектива.

Недавно артисты совместно с певицей Глюкозой создали анимацию на песню «Жу-Жу», которая посвящается постоянно недовольным россиянам. Режиссером анимации стал Илья Найшуллер, снявший экшн «Хардкор». Он также режиссировал клипы группы «Ленинград» на песни «Кольщик» и «Вояж».