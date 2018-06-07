Волан-де-Морт в юбке: Поклонники Марии Погребняк в поисках её носа

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Звезда Instagram Мария Погребняк поставила поклонников в неловкое положение. Фанаты с трудом могут отыскать на лице женщины её собственный нос.

О том, что Мария напоминает фанатам Волана-де-Морта в женском платье, ей говорили давно. Однако удачные ракурсы и освещение и «умный» макияж пока помогали ей доказать наличие носа. Но в последнее время его становится всё сложнее найти, как бы упорно подписчики Мария Погребняк не всматривались в фотографии.

На новом видео, где Мария рекламирует очередной конкурс, освещение было настолько проигрышным, что её милое личико в самом деле иногда лишалось этой части тела. Хотя удачные или неудачные пластические операции - не единственное, за что женщина получила критику от фанатов. Им также не понравилась наигранность в ролике и сама идея нового «развода» людей, которыми злоупотребляют в последнее время российские звёзды.