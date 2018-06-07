Модель-«толстушка» заработала 15 млн рублей после скандала в Каннах

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Дело в том, что на мероприятии с неё слетела юбка. После этого про Юлию Рыбакову начали писать во многих российских информагентствах. На фоне этого девушка обрела волну популярности и сотни предложений о сотрудничестве.

Модель-«толстушка» из России Юлия Рыбакова стала известна после скандала в Каннах. Девушка на красной ковровой дорожке потеряла свою юбку. После конфуза или же подстроенного шага пиарщиков, остаётся только гадать, модель стала узнаваема. Ей начали поступать предложения о сотрудничестве и рекламе. В итоге она заработала 15 млн рублей за обнажённую рекламу производителя кедровых бочек.

Юлия рассказала, что после инцидента ей пришло больше 500 писем. Она выбрала самые высокооплачиваемые и дорогие. Больше всего денег ей предложила компания «Дары кедра». За проведённую фотосессию девушке заплатили указанную сумму денег. По словам Юлии, она собралась мотивировать девушек следить за собой своим внешним видом, что странно, ведь она модель plus-size.