Волочкову раскритиковали за фото со спящими пассажирами самолёта

Сегодня, 18:40

Знаменитость снова попала под шквал критики пользователей Сети, хотя на первый взгляд всего лишь проявляла доброжелательность к своей фанатке.

К звёздам постоянно подходят, чтобы взять автограф или сфотографироваться. В этом нет ничего плохого. Так и поступила поклонница Анастасии Волочковой, сделав фото с кумиром на борту самолёта.

Волочкова подписала пост, отметив своё участие и желание фотографироваться со своими поклонниками: «Сегодня под утро у нас была фотосессия с пассажирами нашего рейса. Я не отказала никому по своему обыкновению. Очередь была большая, но мне никогда не жаль времени для хороших людей». На снимке видны пассажиры, которые явно не хотели попасть на фото в неприглядном виде. Внимание интернет-пользователей привлёк внимание спящий мужчина слева, за что балерину и раскритиковали. Впредь ей советуют осторожно выбирать и выкладывать фото. Однако есть и такие пользователи, которые советуют относиться к подобному спокойно, как этот пассажир.