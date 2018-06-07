Балетмейстер Алла Сигалова показала результаты пластики лица

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59-летняя советская и российская хореограф, заведующая кафедрой «Пластического воспитания актера» во МХАТе приятно удивила подписчиков своим внешним видом.

Алла Сигалова, как и многие успешные личности, активно ведет свою страничку в Instagram, делится с поклонниками яркими моментами из жизни и мнением на некоторые вещи. Недавно известная балетмейстер выложила новое фото и показала подписчикам результаты пластики лица.

Звезда подписала фото следующим образом: «На улице дождь, а хочется ярких красок. Прекрасно, что есть праздники, которым всегда рада, которые всегда помнишь и ждешь!». На фото женщина позирует в ярко-желтом наряде и повязкой на голове, украшенной камнями. Сигалова, которая всегда покоряла поклонников своей стройной фигурой и ухоженным внешним видом, вновь сразила почитателей ее деятельности. В комментариях к фото неоднократно можно встретить положительные отзывы об Алле: «Красотка!», «Невероятно утонченная!», «Отлично выглядите, вам очень идет желтый цвет!», «Вы сама как солнышко, яркая и позитивная!».

Некоторые пользователи сети обратили внимание на изменения в лице у балетмейстера. Они отмечают, что не обязательно быть специалистом в сфере косметологии или пластической хирургии, чтобы заметить отсутствие морщин на лице и подтянутую шею звезды. Однако ее никто не осуждает в желании оставаться молодой, тем более, что она очень тщательно следит за своим здоровьем, придерживаясь правильного питания и регулярно занимаясь танцами.