«Самый красивый преступник» в 4-й раз стал отцом

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Прошлогодний роман с Хлоей Грин поклонники Микса не оценивали как серьезный. Однако после двух горячих поцелуев в Турции не разведенному с Мелиссой Джереми пришлось объясниться с обеими женщинами сразу. Он отдал предпочтение наследнице Topshop, а экс-супругу с 9-летним сыном оставил за бортом своей жизни.

«Самый красивый преступник» 29 мая 2018 года в 4-й раз стал отцом.

«Мы рады сообщить о рождении нашего прекрасного малыша Джейдена Микс-Грина. Родился 29 мая 2018 года. У мамы и малыша все хорошо. Мы просим уважать нашу частную жизнь. Люблю Хлою и Джереми», - написал он в соцсети.

Теперь 27-летняя Грин и 34-летний Микс будут родителями своего общего первенца. Подробностей личной жизни их пока нет, но подписчики надеются, что без раскрытых секретов они не останутся.