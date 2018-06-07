Модель Эмили Ратаковски поддержала «голые» наряды Ким Кардашьян

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Популярная модель Эмили Ратаковски заступилась за светскую львицу Ким Кардашьян перед журналистами и поклонниками, которые стали критиковать Ким за слишком явную демонстрацию своего тела и целую коллекцию «голых» нарядов.

Эмили Ратаковски заявила, что восхищается Ким Кардашьян и её уникальному чувству стиля. Модель заявила, что светская львица не показывает слишком много и всегда держит себя в рамках приличия. Более того, большинство своих костюмов Кардашьян моделирует самостоятельно, что очень импонирует Ратаковски.

Стоит отметить, что Эмили Ратаковски считает себя ярой феминисткой и публично отстаивает права женщин. Модель считает, что представительницы прекрасного пола имеют право на сексуальность и могут одеваться так, как им заблагорассудится.