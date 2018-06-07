«Пьяные танцы под луной»: Анастасия Волочкова шокировала фанатов своим поведением

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Известная балерина и светская львица Анастасия Волочкова шокировала фанатов своим поведением. Пользователи Сети снова заподозрили Анастасию в алкогольном опьянении, о чем свидетельствовали её танцы под луной.

Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте разместила странный видеоролик, на котором знаменитость ночью на улице нелепо танцует. Пользователи Сети в комментариях сразу же стали писать, что Анастасия в очередной раз доказала, что злоупотребляет алкогольными напитками. Поклонники посоветовали балерине прежде несколько раз подумать, чем публиковать подобный «компромат» на себя в Сети.

Стоит напомнить, что это не первый раз, когда Волочкова пьяная снимается для Instagram. Кроме того, ранее телеведущая Дана Борисова в рамках программы «Секрет на миллион» рассказала Лере Кудрявцевой, что необходимо спасать известную балерину.